Мэр Екатеринбурга проверил готовность ледового городка к наступающим праздникам

18:00 | 26.12.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Мэр уральской столицы Александр Высокинский проверил готовность елки на площади 1905 года к наступающим праздникам. Как рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга, глава города заострил внимание на необходимости усиления системы сбора и вывоза мусора в ледовом городке, поручил подрядчикам поставить больше туалетных кабин и попросил подготовить «картонки» для тех, кто будет кататься с горок.



«В целом, я считаю, получилось хорошо. Ночью ещё испытаем систему видеонаблюдения и безопасности и завтра откроем городок для посещения. Надеюсь, что он станет лучшим на Урале», – сказал Александр Высокинский.



Также глава города отметил, что в этом году в городке будут только ледяные скульптуры и попросил горожан беречь эту красоту. Украсила главную площадь города и новая светодиодная техника. Подсветка на главной елке города соединена с уличными гирляндами в единую систему, которая управляется по определенному алгоритму.



Добавим, что открытие главного ледового городка состоится завтра, 27 декабря, в 17:00. Тема этого года – 200-летие открытия Антарктиды русскими мореплавателями.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»