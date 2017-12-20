В Екатеринбурге судят директора, обвиняемого в невыплате заработной платы

17:22 | 26.12.2019

Фото: ivbg.ru

Прокуратура Верх-Исетского района возбудила уголовное дело в отношении 34-летнего директора ООО «Межрегиональная железнодорожная строительная компания».



Как сообщает прокуратура Свердловской области, мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «невыплата заработной платы и иных выплат свыше двух месяцев, совершенные из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации».



По версии следствия, в период с апреля по октябрь 2018 года предприниматель, имея поступающие от различных контрагентов денежные средства для своевременной и полной выплаты заработной платы сотрудникам, направлял их на расчеты с контрагентами. Зарплату же он отодвигал на неопределенный срок. За указанный период задолженность перед двумя работниками превысила 400 тысяч рублей.



Уголовное дело направлено для рассмотрения мировому судье судебного участка №2 Верх-Исетского судебного района Екатеринбурга. Бизнесмену грозит до 3 лет лишения свободы.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»