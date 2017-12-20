В Екатеринбурге налоговики банкротят стратегическое предприятие, принадлежащее Росимуществу

16:44 | 26.12.2019

Фото: Новый день

Инспекция Федеральной налоговой службы по Кировскому району Екатеринбурга обратилась в Арбитражный суд Свердловской области с иском о признании АО «Уралаэрогеодезия» (стратегическое предприятие, принадлежащее Росимуществу) банкротом. Согласно картотеке суда, сумма исковых требований к организации составляет 127 миллионов 646 тысяч рублей.



Отметим, что предприятие находится в убыточном состоянии. Так, в феврале 2018 года за коммунальные долги предприятие отключили от подачи тепла и горячей воды, в июне этого года прокуратура сообщала, как добилась погашения задолженности по зарплате на сумму 3,7 млн рублей перед работниками АО «Уралаэрогеодезия». Как выяснилось, сотрудникам не платили период с февраля по апрель 2019 года.

© «Вечерние ведомости»