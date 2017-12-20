В Большом Истоке горел частный дом

16:42 | 26.12.2019

Фото: yandex.ru

В поселке Большой Исток Сысертского городского круга утром горел частный жилой дом. Площадь горения составила 90 квадратных метров.



Диспетчеры зафиксировали вызов в 09:10 по местному времени. Огонь повредил надворные постройки, внутреннюю отделку, перегородки, перекрытие и кровлю жилого дома.



Пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области сообщает, что в тушении пожара приняли участие семь спасателей, три спецмашины. Все работы на месте происшествия завершились в 14:25 по местному времени. О пострадавших не сообщается.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»