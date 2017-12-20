Глава Екатеринбурга пообещал не увольнять сотрудников «Салюта»

16:12 | 26.12.2019

Фото: oblgazeta.ru

Глава столицы Урала Александр Высокинский на пресс-конференции объяснил ситуацию с кинотеатром «Салют».



Мэр пояснил, что несмотря на передачу помещения Дворцу детей и молодежи и соответствующим творческим коллективам, показ фильмов продолжится. Это будут камерные показы. Также глава города пообещал, что массовых увольнений сотрудников не будет.



Напомним, летом этого года у «Салюта» сменилось руководство, а в мэрии заявили, что площадка используется недостаточно эффективно, и ее дальнейшая судьба решится до конца года.



Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»