Жители частного сектора в Полевском шокированы изменениями мусорной схемы

15:53 | 26.12.2019

Фото: eanews.ru

Населению Полевского предложили на оценку новую схему вывоза мусора, которая вызвала беспокойства у граждан города – на семь улиц по 60 домов полагается шесть контейнеров.



Горадминистрация объясняет, что в Полевском помешочный вывоз мусора с 1 января заменят на контейнерный. Сейчас жители собираются у приехавшего мусоровоза в определенное время, однако не у всех получается прийти вовремя, а значит и мусор остается не вынесенным. И это без учета законодательства. Сейчас жители имеют возможность высказать замечания по поводу будущего расположения контейнеров.



На сайте горадминистрации сообщается, что вопросы по поводу размещения мест накопления отходов можно задать в отделе по охране окружающей среды до 01.02.2020 года по адресу: ул. Свердлова, 19, каб. 10. Либо отправить запрос на электронную почту prirod_otdel@mail.ru или позвонить по телефону: 5-40-39.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»