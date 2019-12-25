Вице-мэра Екатеринбурга чуть не включили в уголовное дело о массовых беспорядках в сквере

15:34 | 26.12.2019

Фото: eanews.ru

Вице-мэра Екатеринбурга Екатерину Куземку проверили на причастность к организации беспорядков в сквере у театра драмы, однако следствие прекратилось без объяснения причины.



Как сообщает «Коммерсантъ», вопрос о причастности чиновницы мог встать после распространения аудиозаписи в Сети, в которой задокументировано планирование провокации противников строительства храма в сквере. Предположительно, это диалог между сотрудниками администрации.



Издание сообщает, что проверка показала, что один из голосов на записи действительно принадлежит Куземке. В рамках доследственной проверки был вызван на допрос и глава города Александр Высокинский. Дело заведено так и не было.



Напомним, «скверная» история обернулась для пяти граждан Екатеринбурга уголовными делами. Пенсионер Вадим Панкратов оштрафован на 20 тысяч рублей за удар полицейского газетой, а Станислав Мельниченко приговорен к полугоду исправительных работ. Самое серьезное дело этой истории остается бесфигурантным.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»