Компания «УГМК-Застройщик» сдала в эксплуатацию жилые дома в ЖК «Макаровский» и жилом районе «Изумрудный бор» в Екатеринбурге

В 2019 году девелопер ввел почти 100 000 м2 новых жилых площадей и вошел в ТОП-5 крупнейших девелоперов уральского региона.В Екатеринбурге компания «УГМК-Застройщик», входящая в строительный дивизион УГМК, сдала в эксплуатацию четырехсекционный жилой дом бизнес-класса в ЖК «Макаровский» и 18-ти этажный жилой дом в первом квартале строящегося района «Изумрудный бор». Разрешения на ввод от областного Минстроя девелопер получил соответственно 23 и 24 декабря. В этом году компания полностью завершила I (дом элит-класса) и II очереди строительства ЖК «Макаровский» и I этап возведения «Изумрудного бора». Будущие новоселы получат ключи от своих квартир и начнут обживать их уже в январе 2020 года.Жилой фонд нового дома в ЖК «Макаровский» составил 323 квартиры, 248 машиномест и встроенные коммерческие помещения общей площадью в 63 383 кв. м. На первом этаже расположились современная семейная поликлиника «УГМК-Здоровье» площадью около 1 500 кв. м, уютный ресторан «Счастливые люди», винотека и супермаркет.Напомним, проект ЖК «Макаровский», строительство которого началось в 2017 году, предполагает возведение на участке в 4,3 га целого ряда объектов. В их числе два комплекса домов бизнес-класса, дом класса «элит», который уже занял свое место в формировании облика центральной части города, став ее «визитной карточкой», вся необходимая инфраструктура. Также проектом предусматривается реконструкция Симановской мельницы – памятника архитектуры конца XIX века, и здания ее лаборатории. Внутри мельницы появятся квартиры типа «лофт», ресторан и библиотека, но исторический облик здания будет сохранен и интегрирован в пространство жилого комплекса.Жилой фонд дома в «Изумрудном бору» – 170 квартир площадью 9938,7 кв. м, коммерческие площади объекта составляют порядка 957 кв. м. Его строительство компания «УГМК-Застройщик» начала в сентябре 2018 года и завершила на полгода раньше запланированного срока.Район «Изумрудный бор» является флагманский проектом застройщика. Он возводится в северной части жилого района Эльмаш вокруг уникальной экологической зоны – лесопарка «Пышминские озерки». В состав «Изумрудного бора» войдет 13 кварталов с жилыми домами и всей необходимой социальной и развлекательной инфраструктурой. Площадь района составит 124,9 га, из них под жилую застройку отведено 40,7 га; объем жилищного фонда – 712,12 тыс. кв. м.«Первый этап строительства района предполагает ввод в эксплуатацию в 2021 году еще одного 30-ти этажного дома, работы по нему стартовали в июне нынешнего года. Район «Изумрудный бор» пока на начальной стадии, но здесь, помимо нового жилья, уже запланировано строительство современного детского сада на 300 мест с ясельными группами, двух школ на 1100 и 1700 мест, фитнес-клуба с бассейном (под него уже выкопана чаша), поликлиники, большого ТЦ Veer Mall и других инфраструктурных объектов. Мы не просто строим дома. Мы занимаемся комплексным освоением территории, и такой формат екатеринбуржцами востребован. Об этом можно судить по продажам квартир: в сданном доме они уже раскуплены, по второму дому продажи квартир – на уровне 70%», - говорит руководитель девелоперских проектов компании «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин.Таким образом, в 2019 году девелопер ввел в эксплуатацию 97 660 кв. м площадей (с учетом сданного в июне второго этапа первой очереди ЖК «Макаровский» – дома элит-класса общей площадью 20 477 кв.м). Это более чем в три раза превышает результат прошлого года: ровно год назад компания сдала жилой дом в «Макаровском» на 169 квартир общей площадью 32 134,1 кв. м с паркингом на 167 мест и фитнес-клубом GOLD'S GYM с бассейном на 3 800 кв. м. По объему ввода нового жилья, согласно данным аналитиков портала ЕРЗ.РФ, «УГМК-Застройщик» сегодня находится в ТОП-5 крупнейших девелоперов уральского региона. А объектам компании портал присвоил высокие позиции в рейтинге лучших жилых комплексов Свердловской области и России – ЖК «Макаровский» занимает в них 1 и 2 позиции, ЖК «Нагорный» - в первой десятке регионального ТОП-листа. Кроме того, эксперты ЕРЗ. РФ высоко оценили соблюдение девелопером декларируемых сроков ввода жилья, поставив ему за этот показатель 5 баллов из 5 возможных.«2019 год мы завершаем успешно, но впереди еще много работы. В течение ближайших трех лет, до 2022 года, мы планируем построить и сдать первый этап I очереди ЖК «Нагорный» (дом с жилой площадью свыше 60 000 кв. м, торговой галереей и фитнес-центром с бассейном), III и IV очереди ЖК «Макаровский» (900 квартир общей площадью свыше 88 000 кв. м). Также намерены завершить второй этап строительства «Изумрудного бора» – домов в 22 и 25 этажей (358 квартир общей площадью 23 200 кв.м, работы по этим объектам идут уже сейчас. Более того, осуществляется проектирование третьего этапа. Важно, что все объекты будут строиться уже в соответствии с поправками в ФЗ-214, на основе проектного финансирования, которое нам предоставляет «Сбербанк России». Сотрудничество со «Сбербанком» – гарантия того, что дома будут сданы в срок», - поделился планами Евгений Мордовин.