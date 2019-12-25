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14:53 | 26.12.2019
Фото: eanews.ru
В Первоуральске стали известны причины «озеленения» снега
Сообщается, что 27 ноября 2019 года на территории АО «Русский хром 1015» произошел излив хромсодержащих вод во время осмотра дренажной системы. Предприятие не приняло меры по устранению утечки, а также по предупреждению негативного воздействия на окружающую среду согласно законодательству.
Пресс-служба прокуратуры Свердловской области сообщает, что руководителю «Русского хрома» внесено представление с требованием об устранении нарушений закона. Предприятие вывезло снег с места происшествия на шламонакопитель. Сейчас ведутся работы по нейтрализации опасных веществ медным купоросом.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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