В Первоуральске стали известны причины «озеленения» снега

14:53 | 26.12.2019

Фото: eanews.ru

Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура выяснила причину появления зеленого снега в Первоуральске.



Сообщается, что 27 ноября 2019 года на территории АО «Русский хром 1015» произошел излив хромсодержащих вод во время осмотра дренажной системы. Предприятие не приняло меры по устранению утечки, а также по предупреждению негативного воздействия на окружающую среду согласно законодательству.



Пресс-служба прокуратуры Свердловской области сообщает, что руководителю «Русского хрома» внесено представление с требованием об устранении нарушений закона. Предприятие вывезло снег с места происшествия на шламонакопитель. Сейчас ведутся работы по нейтрализации опасных веществ медным купоросом.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»