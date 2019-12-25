Евгений Куйвашев в очередной раз спасает мэра Екатеринбурга от административного наказания

14:32 | 26.12.2019

Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, владельцам екатеринбургских киосков как минимум полгода не стоит беспокоиться об аренде занимаемых ими земельных участков. Именно на такой период продлят срок заключения договоров на право аренды торгового места. В МУГИСО подготовлен проект постановления правительства, согласно которому окончание договорной кампании перенесено с 22 декабря 2019 года на 1 июля 2020 года.



Напомним, заместитель главы Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услугам Владимир Боликов не обеспечил своевременную подготовку к внесению в городскую думу Положения об условиях размещения киосков на территории областного центра. Из-за этого дума Екатеринбурга не смогла принять документ в плановом порядке. Внеочередное заседание представительного органа, запланированное по просьбе Александра Высокинского на середину декабря, тоже сорвалось, в связи с тем, что членов профильной комиссии, через которую должен был пройти документ, попросту не оказалось в городе. В результате Владимир Боликов получил от мэра выговор, самому же градоначальнику за непринятие документа до наступления 2020 года грозило административное наказание. Решение областных властей, по сути, избавило Александра Высокинского от этой неприятной перспективы. Стоит отметить, что это уже не первый случай, когда губернатор переводит управление Екатеринбургом в ручной режим, и делает работу мэра и его подчинённых. Напомним, ранее чтобы принять бюджет столицы Урала также потребовалось прямое вмешательство Евгения Куйвашева.



Отметим, что прошедшим летом «качественная» работа вице-мэра, отвечающего за торговлю в городе, едва не привела к «бунту» владельцев объектов нестационарной торговли. По сей день предприниматели, работающие легально, опасаются, что их торговые точки будут закрыты под различными предлогами. В пример приводят один из старейших киосков – «Цветы от Аллы», который простояв около главпочтамта с 1993 года, был снесен две недели назад. Кроме того, по словам владельцев легальных киосков, команда Владимира Боликова практически никак не борется с самовольщиками. Поняв, что на уровне города и региона изменить ситуацию не получится, они направили жалобу на действия вице-мэра генпрокурору РФ Юрию Чайке.

© «Вечерние ведомости»