Аэропорт Кольцово запланировал в новогодние праздники 1559 рейсов

14:25 | 26.12.2019

В новогодние праздники, с 28 декабря по 8 января, в аэропорту Кольцово запланировано 1559 рейсов. В прошлом году за аналогичный период их было немногим меньше – 1 533.



Как рассказали в пресс-службе Кольцово, планируется, что уходящий год будет завершен рейсом из Москвы, который приземлится в Екатеринбурге примерно за два часа до боя курантов. А первым самолетом, который примет Кольцово в 2020 году, станет лайнер авиакомпании iFly из китайского города Санья. Он приземлится в 00:10.



Большинство рейсов в новогодние праздники будут внутрироссийские – 1 177, в основном самолеты отправятся в Москву и Санкт-Петербург.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»