В Екатеринбурге осудят мошенника, похитившего более 9,3 миллионов рублей

13:35 | 26.12.2019

Фото: novosti33.ru

В Екатеринбурге осудят 35-летнего уроженца Богдановича, обвиняемого в хищении более 9,3 миллионов рублей под видом оформления прав на земельные участки в столице Урала.



Как сообщает прокуратура Свердловской области, мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «мошенничество, совершенное в особо крупном размере».



По версии следствия, в период с мая 2015 года по декабрь 2016 года обвиняемый, будучи в Екатеринбурге, заключил договоры с пятью физическими лицами и одним юридическим на оформление земельных участков. Мужчина использовал подложные документы на оформление права собственности на объект недвижимости, а в договоре указывал юридическое лицо, в котором он никогда не был официально трудоустроен. Более того, директором и учредителем указанной фирмы был его отец.



Согласно подписанным договорам, мошенник должен был выполнить комплекс работ и подготовку документов для оформления прав на объекты недвижимости, расположенные в том числе на улицах Техническая, Мельковская, Сылвинская.



После получения оплаты по договору обвиняемый выдавал фиктивные квитанции о получении денежных средств, а также подложные документы для создания видимости работы: письма органа государственной власти региона о принятии положительного решения о предоставлении возможности выкупа земельных участков, разрешении использования земельных участков, утвержденные схемы расположения земельных участков, ответы о рассмотрении обращения и другие. Однако обещанная работа по факту не велась.



Таким образом мошеннику удалось похитить у потерпевших сумму свыше 9,3 млн рублей. Сейчас данное дело рассматривается Верх-Исетским районным судом Екатеринбурга.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»