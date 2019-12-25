Президент России уволил первого заместителя СУ СКР по Свердловской области

13:06 | 26.12.2019

Фото: sm-news.ru

Президент России по Свердловской области подписал указ об увольнении высокопоставленных силовиков, в числе которых первый заместитель СУ СКР по Свердловской области Михаил Бусылко.



Уральский следователь обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ «Получение взятки». Адвокат, давший взятку, обвинен по ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве». Напомним, 30 ноября участники дела были задержаны при передаче взятки в размере 1,8 миллионов рублей.



По версии следствия, к Михаилу Бусылко обратился бизнесмен Виталий Трухин с просьбой возобновить расследование по уголовному делу о хищении активов завода АО «Металлургический завод им. Бардина» (БМЗ). Позднее он же и обратился в правоохранительные органы с заявлением о взяточничестве.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»