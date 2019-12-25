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13:06 | 26.12.2019
Фото: sm-news.ru
Президент России уволил первого заместителя СУ СКР по Свердловской области
Уральский следователь обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ «Получение взятки». Адвокат, давший взятку, обвинен по ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве». Напомним, 30 ноября участники дела были задержаны при передаче взятки в размере 1,8 миллионов рублей.
По версии следствия, к Михаилу Бусылко обратился бизнесмен Виталий Трухин с просьбой возобновить расследование по уголовному делу о хищении активов завода АО «Металлургический завод им. Бардина» (БМЗ). Позднее он же и обратился в правоохранительные органы с заявлением о взяточничестве.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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