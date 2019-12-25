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12:44 | 26.12.2019

По факту избиения школьником учителя в Екатеринбурге завели уголовное дело

В отношении пятнадцатилетнего подростка, избившего учительницу молотком, заведено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области, сейчас выясняются детали и причины произошедшего: допрашиваются участники и свидетели конфликта, истребуется характеризующий материал в отношении семьи, в которой воспитывался подросток. Помимо прочего, запланированы другие мероприятия для выяснения обстоятельств инцидента с участием соответствующих специалистов для дачи всесторонней объективной правовой оценки произошедшего.

Напомним, инцидент произошел 25 декабря в школе №24. Ученик девятого класса напал на учительницу русского языка и литературы. Он ударил ее несколько раз молотком, достал нож, но женщине удалось вырваться. В больницей ей сказали, что госпитализация не требуется. Заявление писать на юношу она тоже не стала. Однако СКР по Свердловской области все же завел уголовное дело.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

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