Свердловские приставы случайно нашли прятавшихся в ванной угонщика и должника

11:41 | 26.12.2019

Фото: sm-news.ru

Судебные приставы в Каменске-Уральском при случайных обстоятельствах нашли в ванной сразу двух нарушителей. Первый житель находился в розыске за кражу автомобиля, а второй не выплачивал алименты.



Как сообщают в пресс-службе УФССП России по Свердловской области, автоугонщик был приговорен к 2,5 годам лишения свободы, но скрывался от следствия и не явился на оглашение приговора. Приставы пришли по адресу, указанному в паспорте. Открывшая дверь девушка сказала им, что она дома одна, однако правоохранители решили перепроверить эту информацию и зашли в квартиру.



В результате сотрудники полиции обнаружили скрывавшегося от следствия мужчину: он сидел в ванной с выключенным светом и темной одежде. Рядом с ним сидел товарищ, которого, как оказалось, разыскивают за неуплату алиментов.



После этого угонщика отправили в отдел полиции, а неплательщика – в отдел судебных приставов. В отношении него приставы составили протокол о воспрепятствовании законной деятельности должностного лица.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»