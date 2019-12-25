В Екатеринбурге автобус протаранил припаркованные автомобили

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Сегодня ночью пассажирский автобус протаранил автомобили, расположенные во дворе домов на улице Краснолесья, 117-119.Сообщается, что в результате инцидента поврежденными оказались порядка семи автомобилей. Утром хозяева автомобилей обнаружили помятые двери автомобилей, царапины и оторванные зеркала.«К нам заехал в гости ПАЗик. Побил машины чуть-чуть. Ну как чуть-чуть… около семи машин», — пишут подписчики «Типичного Екатеринбурга» во «ВКонтакте».Транспортная компания «УралТрейд», которой принадлежит автобус устроивший автомобильную бойню, пока комментариев не дает. «Вечерние ведомости» будут следить за развитием событий.