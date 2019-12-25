В Краснотурьинском городском округе сгорел многоквартирный дом

10:46 | 26.12.2019

Фото: архив ГУ МЧС по Свердловской области

Сегодня рано утром в поселке Рудничный Краснотурьинского городского округа сгорел частный четырехквартирный жилой дом. Площадь горения составила 50 квадратных метров.



Огонь повредил стены, чердачное перекрытие, пол и домашнее имущество. Как сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области, в тушении пожара приняли участие 11 спасателей, две спецмашины.



Горение ликвидировано к 07:25 по местному времени. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены к 08:26 по местному времени. О пострадавших не сообщается.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»