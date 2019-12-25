В Верхней Пышме горела квартира в многоэтажном жилом доме

10:23 | 26.12.2019

Фото: архив ГУ МЧС по Свердловской области

Сегодня утром на улице Огнеупорщиков в Верхней Пышме горела квартира, расположенная на пятом этаже пятиэтажного жилого дома. Площадь горения составила 25 квадратных метров.



Как сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области, в тушении пожара приняли участие восемь человек личного состава, три единицы техники. Спасатели эвакуировали из дома 25 человек, в том числе пять детей.



С огнем удалось справиться к 08:03 по местному времени.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»