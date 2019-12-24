Ночью в Североуральском городском округе сгорел частный дом

09:59 | 26.12.2019

Фото: yandex.ru

Сегодня ночью в поселке Черемухово Североуральского городского округа на площади 100 квадратных метров горел частный жилой дом.



Как сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области, в тушении приняли участие три спецмашины, 10 человек личного состава. Огонь повредил кровлю, чердак и стены.



На данный момент горение ликвидировано. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены лишь к 8:00 утра. О пострадавших не сообщается.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»