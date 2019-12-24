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09:59 | 26.12.2019
Фото: yandex.ru
Ночью в Североуральском городском округе сгорел частный дом
Как сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области, в тушении приняли участие три спецмашины, 10 человек личного состава. Огонь повредил кровлю, чердак и стены.
На данный момент горение ликвидировано. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены лишь к 8:00 утра. О пострадавших не сообщается.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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