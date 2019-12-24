В Березовском городском округе из жилого дома эвакуировали 50 человек

09:42 | 26.12.2019

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня ночью в поселке Монетном в Березовском городском округе горел подвал пятиэтажного жилого дома. Площадь горения составила 20 квадратных метров.



Диспетчеры зафиксировали вызов в 02:54 по местному времени. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, в тушении приняли участие четыре единицы техники, 17 человек личного состава, в том числе добровольная пожарная дружина Монетного. Спасатели эвакуировали из дома 50 человек, в том числе пять детей.



Справиться с огнем удалось лишь к 03:40 по местному времени. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены к 06:00 по местному времени.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»