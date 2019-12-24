В Екатеринбурге пропала женщина с собакой

09:23 | 26.12.2019

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Екатеринбурге ищут 41-летнюю Гусеву (Соловьеву, Веревочникову) Анну Сергеевну. Она ушла из дома 20 декабря и не вернулась.



Среди примет отмечаются рост 170 см, худощавое телосложение, черные волосы и зеленые глаза.



На момент пропажи одета в розовую куртку с бело-красным цветочным принтом, черные штаны и черную вязанную шапку. С собой была собака породы пекинес.



Если вам что-либо известно о местонахождении Анны Сергеевны, просим позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112, а также инфоргу Ларисе 8-904-547-27-43.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»