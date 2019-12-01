Мэр Екатеринбурга провел новогодний прием с представителями общественных организаций

20:45 | 25.12.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский провел новогодний прием с представителями социально ориентированных некоммерческих организаций. Как рассказали в пресс-службе администрации города, глава уральской столицы подвел итоги 2019 года и рассказал о планах на будущее.



Знаковым событием года, по мнению мэра, стал общественный опрос по выбору площадки под Храм святой Екатерины.



«Екатеринбург стал первым из городов-миллионников, где рискнули провести подобный опрос, –отмеил Высокинский. – В результате мы пришли к гражданскому согласию в обществе. Это лишний раз подтверждает, что главная ценность города – это его люди!»



Также представителей организаций поздравил зампредседателя гордумы Виктор Тестов. Он поблагодарил участников встречи за активность и отзывчивость.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»