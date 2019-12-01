В Верхней Салде ищут свердловчанина, ушедшего из дома неделю назад

18:51 | 25.12.2019

Фото: МО МВД России «Верхнесалдинский»

В Верхней Салде пропал свердловчанин, ушедший из дома 19 декабря. Как рассказали в МО МВД России «Верхнесалдинский», последний раз Олега Хренова видели в районе школы №6.



Около часа дня молодой человек вышел из дома по улице спортивная и ушел в неизвестном направлении. По словам матери Олега, обычно он редко выходил из дома и гулял в ближайших районах или в лесу.



В последний раз свердловчанина видели одетым в серую болоньевую куртку, синие спортивные штаны, черную шапку с изображением серой буквы и осенние кроссовки серого цвета. У него славянская внешность, темные волосы, карие глаза, рост 182-185 см.



Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении мужчины, просят сообщать в дежурную часть МО МВД России «Верхнесалдинский» по телефонам 02, 8 (34345) 54-635.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»