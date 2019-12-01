«Прокатилась на капоте и улетела на встречную полосу»: в Екатеринбурге водитель на иномарке сбил женщину

18:36 | 25.12.2019

Фото: группа ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург»

В уральской столице водитель на иномарке Vortex сбил женщину. По словам пострадавшей, она прокатилась на капоте и улетела на встречную полосу.



Свердловчанка добавила, что после инцидента водитель вместе со своей супругой хотели уехать, но, когда женщина попыталась разобраться, они стали кричать и говорить, что в произошедшем виновата она. Кроме того, водитель даже не поинтересовался, как женщина себя чувствует.



Когда на место приехали сотрудники ГИБДД, супруги заявили, что водителя подставили, а потом и вовсе стали утверждать, что инцидента не было.



«Сначала говорили сотрудникам что не сбили никого, потом начали говорить, что просто облокотилась руками, потом что легла на капот. Угрожал всем что у него сын работает в полиции. Вели себя отвратительно, вроде взрослые люди, а никакого воспитания и этики общения…», - жалуется пострадавшая.



В результате полицейские сказали, что готовы наказать нарушителей только штрафом.



«Мне объяснили, что если оформлять протокол, то это займёт много времени, и максимум штраф в 1500 рублей, а так как дома находился ребёнок один, естественно столько времени свободного у меня не было, согласилась на обоюдную (я не имею претензий к ним, а они ко мне)», - рассказала женщина.



По словам свердловчанки, супруги не извинились, даже после того, как женщина решила не оформлять заявление.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»