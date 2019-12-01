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18:01 | 25.12.2019

Фото: 24warez.ru

В Свердловской области упал уровень заболеваемости ОРВИ

Уровень заболеваемости ОРВИ в Свердловской области продолжает идти на спад. Как рассказали в управлении Роспотребнадзора, за неделю с 16 по 22 декабря зарегистрировано 27,7 тысяч случаев заболевания, что ниже уровня прошлой недели на 6%.

В Екатеринбурге зарегистрировано 13,9 тысяч случаев заболевания, что также ниже уровня прошлой недели на 6%.

За неделю медики обследовали 114 человек в рамках диагностического лабораторного мониторинга и выявили вирусы негриппозной этиологии, а также вирусы гриппа B.

Добавим, что в Свердловской области проведено 2 млн 244 тысячи прививок от гриппа, что составляет 53,6% населения.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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