В Свердловской области упал уровень заболеваемости ОРВИ

18:01 | 25.12.2019

Фото: 24warez.ru

Уровень заболеваемости ОРВИ в Свердловской области продолжает идти на спад. Как рассказали в управлении Роспотребнадзора, за неделю с 16 по 22 декабря зарегистрировано 27,7 тысяч случаев заболевания, что ниже уровня прошлой недели на 6%.



В Екатеринбурге зарегистрировано 13,9 тысяч случаев заболевания, что также ниже уровня прошлой недели на 6%.



За неделю медики обследовали 114 человек в рамках диагностического лабораторного мониторинга и выявили вирусы негриппозной этиологии, а также вирусы гриппа B.



Добавим, что в Свердловской области проведено 2 млн 244 тысячи прививок от гриппа, что составляет 53,6% населения.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»