В Екатеринбурге полиция передаст СКР дело о нападении школьника на учительницу

17:31 | 25.12.2019

Фото: СК РФ

Полиция передаст все материалы дела о нападении 15-летнего школьника на учительницу в СУ СКР по Свердловской области. Как сообщает пресс-служба силового ведомства, это необходимо, потому что нападавший является несовершеннолетним, а также это должно помочь наиболее «полно и всесторонне» выяснить все обстоятельства произошедшего и причины, которые «способствовали данному инциденту».



Напомним, что нападение на учительницу школы № 24 Марину Заболотную произошло сегодня утром. 15-летний школьник подкараулил ее по пути в школу и нанес несколько ударов молотком. Ранее мы сообщали, что педагог находится в реанимации. Однако позже в пресс-службе управления здравоохранения администрации Екатеринбурга сообщили, что необходимости в госпитализации женщины вообще не было, и её отпустили домой после компьютерной томографии и осмотра врача-нейрохирурга.



Как рассказал глава пресс-службы Валерий Горелых, «по данному факту в настоящее время органы внутренних дел Екатеринбурга проводят тщательную проверку, устанавливают более подробные и точные обстоятельства случившегося ЧП. Собранные материалы в ближайшее время планируется передать нашим коллегам в региональный Следственный комитет по подследственности, так как нападавший на учительницу молодой человек является несовершеннолетним. Следователи СК, получив материалы полиции и самостоятельно разобравшись в ЧП, примут обоснованное процессуальное решение».

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»