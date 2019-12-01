Свердловский «Автомобилист» в дополнительном времени обыграл «Адмирал»

17:09 | 25.12.2019

Сегодня, 26 декабря, екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» на выезде во Владивостоке одержал победу над местным «Адмиралом». Матч завершился в овертайме со счётом 1:2.



Первая половина игры прошла без реализованных моментов. Открыть счёт смогли хозяева льда на 12 минуте второго периода (автор – Мерескин), и уже через четыре минуты «Автомобилист» забил гол в ответ (автор – Голышев). Третий период оказался безрезультатным, из-за чего матч перешёл в овертайм, где на четвёртой минуте Василевский пронзил ворота «Адмирала».



Напомним, следующий матч «Автомобилист» проведёт послезавтра, 27 декабря, в Хабаровске с местным «Амуром».

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»