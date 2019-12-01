Свердловская ГИБДД предупредила водителей о рейдах на дорогах в новогодние праздники

16:40 | 25.12.2019

В период новогодних праздников свердловская Госавтоинспекция будет проводить дорожные рейды. Проверки будут проходить в крупных городах и в отдалённых территориях.



Как говорится в сообщении ведомства, сотрудники ГИБДД будут следить за безопасностью дорожного движения в местах массового отдыха граждан, вблизи ледовых городков. Автоинспекторы присекать грубых нарушений ПДД на трассах региона: управление в состоянии опьянения, водителями, не имеющими права управления, а также лишенными такого права, выезд на полосу встречного движения.



На сайте ведомства также отметили, что дорожная обстановка в начале января 2019 года была неблагополучной. Только за несколько первых дней месяца на дорогах Свердловской области погибли 14 человек, в том числе двое детей. Травмы получили больше 100 человек, в том числе 11 детей. Поэтому Госавтоинспекция Свердловской области «призывает граждан быть благоразумными и ответственно отнестись не только к своей безопасности на дороге, но и обеспечить безопасность других участников дорожного движения, в первую очередь, соблюдением ПДД. Взрослым следует проявить заботу о подрастающем поколении, показав им правильную и безопасную дорогу, а также обеспечив их безопасность во время поездок на автомобиле».

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»