В Управлении уголовного розыска свердловского главка новый заместитель – выходец из ОБОП

16:10 | 25.12.2019

Начальник ГУ МВД России по Свердловской области назначил нового заместителя начальника Управления уголовного розыска регионального полицейского главка. Как стало известно veved.ru, им назначен подполковник Дмитрий Сморкалов, который до последнего времени служил в отделе по борьбе с организованной преступностью.



Коллеги отзываются о Дмитрии Сморкалове как о профессионале, который большую часть службы в правоохранительных органах отдал работе в УБОП (начиная с 2008 года), занимая должность оперуполномоченного в отделении по борьбе с бандитизмом.



Почти в самом начале службы в отделе по борьбе с оргпреступностью Дмитрий Сморкалов принял участие в разработке преступной группировки депутата Шалинской районной думы Владимира Шамарина по кличке «Батя», члены которой занимались рэкетом и разбойными нападениями.



До февраля 2019 года Дмитрий Сморкалов занимал должность начальника отделении по борьбе с бандитизмом ОБОП, после – назначен заместителем начальника ОБОП Управления уголовного розыска. Лично выявлял преступления, по которым впоследствии возбуждались и доводились до приговора в суде уголовные дела по ст. 209 УК РФ («Бандитизм»).



За добросовестную службу неоднократно поощрялся руководством ГУ МВД России по Свердловской области, награжден медалями «За доблесть в службе», «За боевое содружество», «За отличие в службе 3,2 степени» «За отличие в охране общественного порядка», Почетной грамотой МВД России.

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