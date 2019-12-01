В музее Ельцина в Екатеринбурге покажут новогодние трансляции балета «Щелкунчик» в постановке Большого театра

16:05 | 25.12.2019

Фото: Ельцин-центр

В предновогоднюю неделю и Рождество в Ельцин Центре пройдут прямые трансляции балета «Щелкунчик» в постановке знаменитого хореографа Юрия Григоровича с исторической сцены Большого театра. Кинопоказы пройдут 28 и 29 декабря, а также 7 января в рамках проекта «Theatre HD». Как сообщается на сайте музея, миссия проекта заключается в том, чтобы «дать возможность каждому человеку увидеть на экранах кинотеатров шедевры мирового театра и изобразительного искусства, не покидая родной город».



«Щелкунчик» пройдёт по либретто Юрия Григоровича. Его дирижер-постановщик — Геннадий Рождественский. «Смотреть «Щелкунчика» Большого театра в кинотеатрах по всей стране стало уже доброй традицией для многих зрителей в разных городах России. Ведь чудо не может наскучить, так что вновь и вновь, с первыми тактами музыки, с первой снежинкой, летящей над сценой, начнется волшебство и вступит в свои права настоящая магия, на которую способны только великий театр и прекрасные артисты. К тому же, в этом сезоне «Щелкунчик» можно будет увидеть в прямой трансляции, с новыми исполнителями» – сообщается на официальном сайте Ельцин-центра.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»