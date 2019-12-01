На Урале школьник подкараулил и избил молотком учителя

15:40 | 25.12.2019

В Екатеринбурге ученик девятого класса школы № 24 подкараулил учительницу и избил её молотком. После нападения школьник отправился на занятия.



По некоторым данным, женщина преподаёт русский язык, а также работает классным руководителем. Женщина живёт недалеко от учебного заведения.



С черепно-мозговой травмой пострадавшую госпитализировали к больницу. В настоящее время она находится в реанимации.



Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»