Новый год в Екатеринбурге отпразднуют в ЦПКиО

15:19 | 25.12.2019

Фото: пресс-служба парка

В Екатеринбурге жители и гости города смогут отпраздновать новогоднюю ночь в ЦПКиО имени Маяковского. Для пришедших подготовят насыщенную программу.



Празднование начнётся в 23:30 31 декабря и закончится в 04:00 1 января. Согласно плану, гости парка увидят трансляцию речи президента – бой курантов прозвучит по всему парку. Детей и взрослых ждут выступления артистов, хороводы, тематические фотозоны, а также зажигательная дискотека со снежными человечками, встреча с Дедом Морозом и гигантским белым мишкой.



Вход на мероприятие свободный.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»