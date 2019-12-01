Губернатор Куйвашев заявил, что вторая ветка метро в Екатеринбурге не будет построена к 2023 году

14:54 | 25.12.2019

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что вторую ветку метрополитена не успеют построить Универсиаде-2023 года в Екатеринбурге. Такие сроки назывались весной 2019 года, однако, по словам губернатора, до Универсиады осталось слишком мало времени.



«Времени на это у нас совсем мало. Но с того момента, как тему озвучили в первый раз, мы начали серьезно над ней работать. Это было год назад. Мы потратили достаточно серьезные деньги на предпроектную документацию и трассировку. Работа уже ведется» – заявил Куйвашев.



Губернатор также отметил, что с оптимизмом смотрит на ситуацию со строительством новой ветки метро после того, как на пресс-конференции президент Владимир Путин обещал «поработать над этим» с областными властями: «Совершенно точно внимание президента даст нам возможность более динамично работать над решением этой задачи. Конечно, решение транспортной проблемы это не только строительство метро. Этим нужно постоянно заниматься. Ветка метро — и не одна ветка — назрела давно, и мы будем этим заниматься. И в деревню Универсиады мы сделаем удобную доставку и зрителей, и спортсменов».

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»