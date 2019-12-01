В Гидромецентре рассказали, какой будет новогодняя ночь на Урале

14:28 | 25.12.2019

Фото: travel-ural.ru

С 31 декабря на 1 января на Урале будет относительное тёплая погода, об этом сообщила синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко на сегодняшней пресс-конференции. Достаточно тепло, по ее словам, будет также в Челябинской и Курганской областях, там в ночь на 1 января ожидается от -9 до -14 градусов. В Свердловской области температура воздуха составит от -7 до -12 градусов. Температура продолжит расти, и уже 1 января на Среднем, Южном Урале и в Зауралье ожидается -5…0 градусов.



Как рассказала Шепоренко, в ближайшие три дня Урал останется в зоне теплого фронта, который принесет осадки в виде мокрого снега. К выходным, как ожидают синоптики, регион заденет холодный антициклон. Он принесет похолодание на север и восток Среднего Урала, температуры достигнут -20…-24 градусов.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»