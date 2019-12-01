В новогодние праздники в Свердловской области будут работать два отделения Сбербанка

13:58 | 25.12.2019

Фото: Алексей Колчин

В Свердловской области в новогодние праздники будет работать только два офиса Сбербанка. Об этом сообщает пресс-центр финансовой организации.



Так, 31 декабря все офисы банка будут работать, но их рабочий день сократится на один. 1 января 2020 года начнет работать филиал банка в ТЦ «Мега с 14:00. Все последующие дни он будет работать с 10:00 до 20:00. Также со 2 января начнет работу и офис Сбербанка в аэропорту Кольцово. Кроме того, в обычном режиме будет работать сервис «Сбербанк Онлайн».



Другие подразделения Сбербанка в Свердловской области с 1 по 7 января будут закрыты для клиентов. С 9 января их работа возобновится в обычном режиме.



Председатель Уральского банка Сбербанка Владимир Черкашин рассказал, что в праздничные дни будет введен усиленный мониторинг банкоматов. Специалисты проследят за работоспособностью устройств и их своевременным обслуживанием.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»