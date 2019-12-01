Директора «Восточного базара» в Екатеринбурге оштрафовали за хранение иностранной валюты

13:32 | 25.12.2019

Фото: oblgazeta.ru

Директора и учредителя ООО «Восточный базар», являющегося согласно законодательству резидентом в РФ, в Екатеринбурге оштрафовали на 100 тысяч рублей.



Суд признал предпринимателя виновным согласно с. 1 ст. 193 УК РФ «уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте», сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В ходе следствия установлено, что бизнесмен заключил внешнеторговые контракты с вьетнамской фирмой на поставку с Россию орехов кешью на сумму более 1,2 млн долларов США. Оплата производилась в период с 2014 по 2016 года. Однако выяснилось, что контрагент поставил товар на сумму 730 тысяч долларов.



Согласно валютному законодательству за не ввезенные нерезидентом товары в сроки резидент обязан получить денежные средства на свои банковские счета. Срок контракта между «Восточным базаром» и вьетнамской компанией истек в январе 2018 года, однако предприниматель не принял мер к возвращению 528 тысяч долларов США за неполученные орехи. Более того, бизнесмен летом 2017 года принял решение о продаже ООО «Восточный базар».



Чкаловский районный суд назначил предпринимателю штраф в размере 100 тысяч рублей.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»