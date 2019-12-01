Полиция возбудила уголовное дело по факту нападения на чиновника администрации Полевского

13:06 | 25.12.2019

По факту нападения на начальника управления культуры администрации Полевского городского округа Максима Незлобина полиция возбудила уголовное дело по ст. 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). Об этом veved.ru сообщили собственные информированные источники.



По данным издания, нападавшим являлся бывший сотрудник полиции ОМВД Полевского Рекуненко А.Ю.



В настоящее время он находится на свободе, у него изъят нож, а также оружие, которое оказалось заряженным.



Напомним, что 24 декабря в конце рабочего дня в Администрацию Полевского зашел вооруженный ножом мужчина, который стал нападать на начальника управления культуры Максима Незлобина – брата российского юмориста, бывшего резидента «Comedy Club» на телеканале ТНТ Александра Незлобина. По информации издания, причиной инцидента стала ревность к некой женщине.



Нападавшего задержали, опросили, после чего участковый уполномоченный отпустил его. Позже мужчина позвонил в администрацию, пообещав, что всех там перестреляет, после чего его задержали повторно.

© «Вечерние ведомости»