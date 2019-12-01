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12:53 | 25.12.2019
Фото: 3dnews.ru
В Свердловской области осужден экс-сотрудник колонии за доставку телефонов заключенному
Пресс-служба областной прокуратуры сообщает, что, будучи на посту младшего инспектора группы надзора отдела безопасности, Костылев четыре раза проносил запрещенные на территории колонии предметы одному из заключенных. За полгода правонарушитель пронес 27 сотовых телефонов, а также аксессуары и симки к ним, говорят в ведомстве. УСБ ГУФСИН по Свердловской области выявил, что за каждый предмет Костылеву платили от 20 до 99 тысяч рублей.
Запрещенные предметы у заключенного забрали, а Костылев, по решению Краснотурьинского городского суда, оштрафован на 700 тысяч рублей.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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