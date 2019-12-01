ГИБДД Свердловской области в новогодние праздники будут особо внимательно следить за дорогами

12:32 | 25.12.2019

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В предстоящую праздничную неделю Госавтоинспекция Свердловской области будет особо внимательно отслеживать ПДД, являющиеся потенциальными причинами аварий на дорогах. Рейды и проверки пройдут не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах, и на трассах.



Сотрудники Госавтоинспекции обеспечат безопасность на дорогах вблизи мест массового отдыха граждан и ледовых городков. На трассах главной задачей автоинспекторов станет пресечение грубых нарушений ПДД: управление в состоянии опьянения, водителями, не имеющими права управления, а также лишенными такого права, выезд на полосу встречного движения.



Помимо прочего, будет проведена проверка водителей транспортных средств городских и междугородних рейсов на соблюдение ПДД. Особое внимание будет уделено автобусам, перевозящим группы детей. Такие автобусы проверят на соблюдения требований безопасности и законодательства вблизи ледовых городков, театров, дворцов культуры и т.п., сообщает управление ГИБДД по Свердловской области. Родители, перевозящие своих детей в автомобилях, также будут проверяться особо тщательно.



Госавтоинспекция Свердловской области призывает граждан принять участие в обеспечении безопасности на дорогах и сообщать о грубых нарушения ПДД водителями по телефонам (343) 269-77-00 или «02».

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»