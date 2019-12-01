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12:07 | 25.12.2019

Фото: m.2gis.ru

В центре Екатеринбурга ночью произошла кровавая потасовка

Рано утром недалеко от бара «Американка», расположенного на улице Малышева, 29, произошла потасовка между молодыми людьми. Завязавшаяся драка не была исключительной, учитывая ежедневные пьяные стычки у ночного заведения.

Подписчик группы «Инцидент-Екатеринбург» во «ВКонтакте» отмечает, что все началось со споров, а перешло в жестокое избиение. Когда один из участников потасовки упал на землю и не двигался, другой начал его запинывать по голове. Однако карма мгновенно настигла правонарушителя: мимо проходящие молодые люди, с криками «лежачего не бьют», жестоко избили его. Несмотря на то, что во время неожиданного вмешательства хулиган упал, удары в его сторону не прекратились.

Екатеринбуржец, сообщивший об инциденте, прежде чем снимать видео, позвонил в полицию и скорую помощь. В посте он отметил, что в правоохранительных органах на звонок ответили только на шестой раз, а приехали полицейские и вовсе через 40 минут после звонка.

Лежавшего без сознания, голове которого досталось множество ударов, один из парней закинул на плечо и унес в неизвестном направлении. Когда «скорая» и правоохранители приехали к месту инцидента, они не застали никого – потасовка уже закончилась.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

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