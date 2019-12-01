В центре Екатеринбурга ночью произошла кровавая потасовка

12:07 | 25.12.2019

Фото: m.2gis.ru

Рано утром недалеко от бара «Американка», расположенного на улице Малышева, 29, произошла потасовка между молодыми людьми. Завязавшаяся драка не была исключительной, учитывая ежедневные пьяные стычки у ночного заведения.



Подписчик группы «Инцидент-Екатеринбург» во «ВКонтакте» отмечает, что все началось со споров, а перешло в жестокое избиение. Когда один из участников потасовки упал на землю и не двигался, другой начал его запинывать по голове. Однако карма мгновенно настигла правонарушителя: мимо проходящие молодые люди, с криками «лежачего не бьют», жестоко избили его. Несмотря на то, что во время неожиданного вмешательства хулиган упал, удары в его сторону не прекратились.



Екатеринбуржец, сообщивший об инциденте, прежде чем снимать видео, позвонил в полицию и скорую помощь. В посте он отметил, что в правоохранительных органах на звонок ответили только на шестой раз, а приехали полицейские и вовсе через 40 минут после звонка.



Лежавшего без сознания, голове которого досталось множество ударов, один из парней закинул на плечо и унес в неизвестном направлении. Когда «скорая» и правоохранители приехали к месту инцидента, они не застали никого – потасовка уже закончилась.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»