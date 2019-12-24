Природоохранная прокуратура выявила факт слива Среднеуральской птицефабрикой канализационных стоков из коллектора

11:22 | 25.12.2019

Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура выявила слив жидких бытовых отходов с территории ООО «Птицефабрика «Среднеуральская». Проверка была проведена с участием сотрудников подразделения Росгвардии, а также специалисты Уральского межрегионального управления Росприроднадзора.



Сотрудниками природоохранной прокуратуры в ночь с 24 на 25 декабря осуществлен выезд на птицефабрику, по результатам которого установлено, что организацией из канализационного коллектора, расположенного на территории предприятия, с использованием насоса организован слив канализационных стоков на рельеф местности за пределы территории птицефабрики.



В настоящее время организован отбор проб сбрасываемых сточных вод, а также почвы с целью оценки наличия загрязняющих веществ и расчета вреда окружающей среде. Также устанавливается площадь загрязнения, которая по предварительным данным составила 2 гектара, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По результатам проверки, а также после получения результатов лабораторных исследований будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования, направленных на привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности.



Следует отметить, что решением Верхнепышминского городского суда по результатам рассмотрения иска Свердловского межрайонного природоохранного прокурора сброс сточных вод ООО «Птицефабрика «Среднеуральская» в болото Молебское запрещен до обеспечения нормативной степени очистки.

© «Вечерние ведомости»