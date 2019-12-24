В филиале АО «Уралэлектромедь» в Верх-Нейвинском увеличили мощность рафинировочного отделения

В металлургическом цехе филиала «Производство сплавов цветных металлов» АО «Уралэлектромедь» входящего в металлургический комплекс УГМК и расположенного в посёлке Верх-Нейвинском, установлены две новые рафинировочные печи. Вместимость котлов печей новых печей – 180 тонн у каждой, что на 20% больше, чем у шести существующих ныне.Как рассказал главный инженер АО «Уралэлектромедь» Алексей Королёв, дополнительные печи позволят увеличить производственную мощность рафинировочного отделения, а также расширить номенклатуру выпускаемой продукции за счет изготовления свинецсодержащих сплавов.Новые котлы будут стоять в начале цикла и выполнять функции наборных котлов под черновой свинец для его последующего рафинирования от меди.С работой по изготовлению и установке печей предприятие справилось самостоятельно. Металлургический цех филиала осуществил демонтаж старого оборудования. Рафинировочные котлы (основные элементы печей), каркас, укрытие печей и другие компоненты изготовил ремонтно-механический цех филиала. Проектирование нового участка выполнили специалисты управления проектных работ, устройство фундаментов под оборудование - работники цеха благоустройства верхнепышминской площадки.Напомним, что в филиале ПСЦМ внедрена современная безотходная технология по выпуску рафинированного свинца из отходов цинкового и медеплавильного производства. Пыли и шлаки свинцового производства включены в процесс рециклинга. Это позволяет предприятию извлечь из сырья максимальное количество полезных компонентов, исключить затраты на утилизацию техногена на специальных полигонах, а также предотвратить загрязнение окружающей среды.