Врачи ОДКБ №1 в Екатеринбурге жалуются на качество противоопухолевых препаратов для детей

11:14 | 25.12.2019

Фото: yandex.ru

Врачи Центра детской онкологии и гематологии по ОДКБ за год написали порядка 19 жалоб на противоопухолевые препараты и лекарства сопроводительной терапии.



Сообщается, что среди причин указаны побочные эффекты лекарств и их низкая активность. Из 19 жалоб, направленных в Роскомнадзор, 10 приходится на отечественные препараты («Натива», «ОЗОН фармацевтика», «Фармстандарт» (Уфа-Вита), «Верофарм», «ЛЭНС-Фарм», «Синтез») и 9 – на препараты зарубежных производителей («Медак Гмбх», «Джензайм Европа Б.В.», «Фармахеми Б.В.», «Бакстер Онкология Гмбх», «Джодас Экспоим Пвт. Лтд», LEK).



Заместитель главврача ОДКБ Лариса Фечина предполагает, что отечественный производитель использует сырье низкого качества. Она отметила, что дженерики не проходят полноценных клинических испытаний и предсказать их действие на организм затруднительно.



Помимо прочего, специалисты акцентируют внимание на отсутствие всех необходимых дозировок для лечения детской онкологии препарата, который предоставляет отечественный производитель. Так, препарат цитарабин в России производят только по 100 мг, а дозы 500 мг, 1000 мг и 5000 мг приходится закупать у иностранных поставщиков.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»