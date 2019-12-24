Рукописный плакат на Эльмаше привлек внимание гордумы

10:46 | 25.12.2019

Фото: eanews.ru

Сегодня утром на «проклятом перекрестке» Стачек – Энтузиастов появился рукописный плакат.



«Самиздатовский» баннер «Остановите аварии», повешенный неизвестным, приковал внимание не только жителей района, но и городской думы. Депутат Алексей Вихарев намерен привлечь к ситуации внимание прокуратуры.



Напомним, нерегулируемый перекресток является причиной многочисленных ДТП. На этой неделе на данном пересечении дорог погиб 38-летний мужчина и пострадала его восьмилетняя дочь. Местные жители не единожды обращались к властям с просьбами установить светофоры, однако данный пункт не стоит в ближайших планах мэрии.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»