Мемориал жертвам политрепрессий в Екатеринбурге благоустроят на 17 миллионов рублей

10:25 | 25.12.2019

Фото: eanews.ru

Вице-губернатор Сергей Бидонько заявил на первом заседании комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политрепрессий, что в предстоящем году на благоустройство мемориального комплекса на Московском тракте будет выделено 17 миллионов.



Член комиссии, историк Алексей Мосин отметил, что половина указанной суммы будет выделена на археологическое обследование территории бывшего полигона НКВД и прилегающих к нему участков. Вторая половина заявленной суммы пойдет на проведение международного конкурса проектов музейно-мемориального комплекса. Помимо прочего, планируется установить границы захоронений жертв политических репрессий и придание территории особого охранного статуса.



Напомним, территория массового захоронения считается мемориальным комплексом с 1992 года. Официальное открытия памятника на его территории произошло в 1996 году. На памятных плитах выбито 18 475 имен тех, кто стал жертвой политических репрессий. А в конце 2017 года на территории комплекса появился монумент «Маски скорби. Европа – Азия», изготовленный по авторским формам Эрнста Неизвестного.



В этом году разразился скандал, связанный со строительством биатлонного комплекса близ мемориала. Екатеринбуржцы обеспокоены, что комплекс будет построен на костях, однако идеолог проекта, депутат Госдумы Антон Шипулин пообещал провести дополнительную экспертизу, чтобы исключить наличие захоронений на указанной территории.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»