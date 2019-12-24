Судебные приставы приостановили деятельность ночного клуба «Магнитофон» в центре Екатеринбурга

10:19 | 25.12.2019

В центре Екатеринбурга на улице Хохрякова судебные приставы приостановили деятельность ночного клуба «Магнитофон». Двери заведения опечатали до устранения выявленных надзорными органами нарушений пожарной безопасности.



Как рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области, нарушения правил пожарной безопасности были выявлены при проверке заведения, после чего прокурор Ленинского района подал иск, а Ленинский районный суд удовлетворил его, и вынес решение о запрете эксплуатации помещений заведения.



«По иску прокурора Ленинский районный суд вынес решение о запрете эксплуатации помещений общей площадью 260 квадратных метров, расположенных в здании по улице Хохрякова, 72, до внесения изменений в части функциональных назначений помещения. По документам эти помещения предназначены для использования в качестве кафе, при этом здание в эксплуатацию не введено, а требования пожарной безопасности не соблюдены. Это создает непосредственную угрозу для жизни и здоровья граждан. В связи с этим деятельность ночного клуба незамедлительно приостановлена до внесения изменений в документацию и получения документов о пожарной безопасности общественного места. Входные двери опечатаны», — прокомментировали ситуацию в УФССП.

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