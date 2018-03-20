Отопление в Железнодорожном районе Екатеринбурга восстанавливается

09:56 | 25.12.2019

Фото: yandex.ru

Отопление в домах Железнодорожного района, где вчера остыли батареи, вернулось к нормальным показателям.



Пресс-служба ЕТК сообщает, что ремонтные работы, из-за которых было отключено отопление в нескольких домах Железнодорожного района, завершились еще накануне вечером. Если батареи не прогрелись, в компании советуют обратиться в управляющую компанию. Помимо прочего, снижение температуры теплоносителей может быть связано с потеплением на улице. Сообщается, что нормативная температура в помещении составляет +18.



УК РЭМП «Железнодорожного района» отмечают, что специалисты выезжают в те дома, где отопление не восстановилось. Это касается улиц Азина, Мамина-Сибиряка, братьев Быковых, Свердлова, Еремина, переулка Красного, Мельковской, Гражданской, Кимовской, Машинистов, Лермонтова.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»