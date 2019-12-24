В Верхотурье ночью сгорела иномарка

09:36 | 25.12.2019

Фото: oblgazeta.ru

Минувшей ночью в Верхотурье сгорел автомобиль Renault Logan.



Диспетчеры зафиксировали вызов в 02:39 по местному времени. Как сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области, в тушении пожара приняли участие шесть человек личного состава, две единицы техники.



Автомобиль спасти не удалось – он сгорел целиком на площади четыре квадратных метра. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены к 03:00 по местному времени.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»