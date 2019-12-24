Ночью в Екатеринбурге горела квартира многоэтажного жилого дома

09:19 | 25.12.2019

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В ночь на 25 декабря на улице Новосибирская в Екатеринбурге горела квартира многоэтажного жилого дома. На территории, расположенной на четвертом этаже из пяти, горело домашнее имущество.



Площадь горения составила шесть квадратных метров. Девять спасателей на трех спецмашинах незамедлительно выехали на место происшествия, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области. К утру открытое горение было ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены.



О пострадавших не сообщается.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»