Магаданская прокуратура оштрафовала «Уральские авиалинии»

20:52 | 24.12.2019

Фото: eanews.ru

Магаданская транспортная прокуратура оштрафовала «Уральские авиалинии» на 80 тысяч рублей.



Сообщается, что штраф выдан за отсутствие организации размещения пассажиров рейса Магадан – Якутск – Екатеринбурга в гостинице. Из-за неблагоприятных метеоусловий вылет был задержан более чем на восемь часов, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»